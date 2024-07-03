Erdoğan ve Putin, enerji ve ticaret iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi - Son Dakika
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Dünya

Erdoğan ve Putin, enerji ve ticaret iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki ŞİÖ Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede enerji ve ticaret iş birliği ele alındı. Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti ve Putin bu davete olumlu yanıt verdi. İki lider, enerji iş birliği ve ticaret hacmi hedefi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Putin, Türkiye ile olan ilişkilerin adım adım ilerlediğini belirtti.

03.07.2024 17:09
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada,iki ülke arasındaki enerji ve ticaret iş birliğinin ele alınacağını söyledi. Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti. Putin, bu davete olumlu yanıt verdi.

Erdoğan ve Putin görüşme öncesinde kısa açıklama yaptı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Türkiye'ye davet etti, Putin bu davete olumlu karşılık verdi. Putin, "Davetinizi hatırlıyorum, muhakkak gelirim" dedi.

Erdoğan, enerji iş birliği ile ilgili olarak "Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ilişkin "Hedefimiz, 100 milyar doları yakalamaktı, buna ulaşabileceğimize inanıyorum, böyle bir potansiyele de sahibiz" dedi ve Türkiye'nin Rusya ile turizm bağlarını güçlendirmeyi istediğini kaydetti.

Vladimir Putin de "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Kazakistan, Türkiye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan ve Putin, enerji ve ticaret iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi - Son Dakika

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