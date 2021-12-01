Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı

Donald Trump, eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri Nigel Farage ile bir röportaj yaptı. Trump, röportaj esnasında Prens Harry ve Meghan Markle'ın attıkları adımların son yıllarda Kraliyet ailesine zarar verdiğini belirtti.

'KRALİÇE'Yİ İNCİTTİ, BİR GÜN PİŞMAN OLACAK'

Trump, "Meghan Markle'ın hayranı değilim. Bu ilk günden beri böyle. Bence Harry korkunç derecede kullanıldı. Bir gün buna pişman olacak. Ailesiyle ilişkisini mahvetti. Kraliçe'yi incitti. Meghan'ın Kraliçe'ye saygısızca davrandığını düşünüyorum. O mükemmel bir kadın, tarihi bir kişilik" ifadelerini kullandı.

Farage, Meghan Markle'ın ABD'li siyasetçilere yazdığı mektupla ilgili görüşlerini sorarken, Trump, "Yapmaya çalıştığı şeylerin çok uygunsuz olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.