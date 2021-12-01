Üye Girişi
Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı

01.12.2021 15:43
Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bir türlü yıldızının barışmadığı Meghan Markle hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Trump, "Harry kullanıldı, buna pişman olacak. Meghan, Kraliçe'ye saygısızca davrandı" dedi.

Donald Trump, eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri Nigel Farage ile bir röportaj yaptı. Trump, röportaj esnasında Prens Harry ve Meghan Markle'ın attıkları adımların son yıllarda Kraliyet ailesine zarar verdiğini belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı

'KRALİÇE'Yİ İNCİTTİ, BİR GÜN PİŞMAN OLACAK'

Trump, "Meghan Markle'ın hayranı değilim. Bu ilk günden beri böyle. Bence Harry korkunç derecede kullanıldı. Bir gün buna pişman olacak. Ailesiyle ilişkisini mahvetti. Kraliçe'yi incitti. Meghan'ın Kraliçe'ye saygısızca davrandığını düşünüyorum. O mükemmel bir kadın, tarihi bir kişilik" ifadelerini kullandı.

Farage, Meghan Markle'ın ABD'li siyasetçilere yazdığı mektupla ilgili görüşlerini sorarken, Trump, "Yapmaya çalıştığı şeylerin çok uygunsuz olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı

Meghan Markle, Donald Trump, Prens Harry, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü bilim insanından Dünya'yı ayağa kaldıran sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 15:39 Ünlü bilim insanından Dünya'yı ayağa kaldıran sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi 15:19 Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi 14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Bir YouTuber'ın düzenlediği Squid Game videosu rekor kırdı 14:45 Bir YouTuber'ın düzenlediği Squid Game videosu rekor kırdı Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi 11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi

Son Dakika Haberleri
15:43 Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı
15:41 Cumhuriyet yazarından Metin Gürcan'la ilgili Aselsan-BAE iddiası
15:26 Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi
15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor
15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!
15:18 Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!
15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi
14:50 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
14:48 Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!
14:47 Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti
Cumhuriyet yazarından Metin Gürcan'la ilgili Aselsan-BAE iddiası Cumhuriyet yazarından Metin Gürcan'la ilgili Aselsan-BAE iddiası         
15:42
Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta yapacak Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta yapacak         
15:30
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi         
14:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda         
14:26
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 15:51:31. #1.12#
SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement