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Eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'ye 10'ar yıl hapis cezası - Son Dakika
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Eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'ye 10'ar yıl hapis cezası

Pakistan'da devlet sırlarını ifşa etmekle suçlanan eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'ye 10'ar yıl hapis cezası verildi. Karar, özel bir mahkeme tarafından açıklandı. Han ve Kureyşi, önümüzdeki 5 yıl boyunca herhangi bir seçimde aday olamayacaklar.

Eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi\'ye 10\'ar yıl hapis cezası
30.01.2024 - 12:00,
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Pakistan'da 'devlet sırlarını ifşa' etmekle suçlanan eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'ye 10'ar yıl hapis cezası verildi. Karar, davaya özel kurulan mahkemenin hakimi Abual Hasnat Zulqarnain tarafından açıklandı.

Pakistan'da devlet sırlarını ifşa etmekle suçlanan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Kurucusu ve eski Başbakan İmran Han, 'Resmi Sırlar Yasası' uyarınca kurulan özel bir mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de aynı suçtan 10 yıl hapis cezası aldı. Pakistan medyası, kararın 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerin öncesinde verildiğine dikkat çekti. Bugün açıklanan karar sonucunda Han ve Kureyşi'nin önümüzdeki 5 yıl için herhangi bir seçimde aday olamayacağı ifade edildi.

HAN, AĞUSTOS AYINDA 3 YIL CEZA ALMIŞTI

Han, Ağustos 2023'te devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında 3 yıl hapis cezası almıştı. Islamabad Yüksek Mahkemesi, daha sonra Han'ın cezasını ertelemişti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'ye 10'ar yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'ye 10'ar yıl hapis cezası - Son Dakika
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