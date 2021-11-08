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Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler - Son Dakika

Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler

08.11.2021 11:50
Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler

Peru'da bir aile, köpek beslemeye karar verdikten sonra petshopa giderek beğendikleri köpeği aldı. Fakat bir süre sonra etraftaki tüm tavuklar teker teker kaybolunca gerçek ortaya çıktı. Hayvanın cinsinden şüphelenen aile, köpeğin aslında And tilkisi olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Hayvanı kaçıran aile, olaydan petshopu sorumlu tuttu.

Peru'da yaşayan Maribel Sotelo isimli adam ve ailesi, köpek sahiplenmek istedi. 6ay önce Lima kentindeki küçük bir dükkandan beğendikleri köpeği alan aile, köpeğin büyümesiyle birlikte farklı bir hayvana dönüştüğünü gördü. Bu arada da bölgedeki tavuklar kayboluyordu. Hayvanın cinsinden şüphelenen aile, yaptığı araştırma sonucunda bilimsel adı Lycalopex culpaeus olan And tilkisi satın aldıklarını öğrendi. Ailenin elinden kaçırdığı hayvan her yerde aranıyor.

HAYVAN BÜYÜDÜKÇE İŞLER TERS GİTTİ

Independent'e konuşan köpeğin sahibi Maribel Sotelo'nun aktardığına göre Run Run adını verdikleri hayvan, başlangıçta mahalledeki diğer evcil köpeklerle mutlu mesut oynuyordu ama hayvan büyüdükçe bir şeylerin "ters gittiği" anlaşıldı. Run Run kümeslerdeki ördek ve tavukları avlayarak mahalle sakinlerini kızdırmaya başlamıştı.

EVDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Bunun ardından hayvanın ince bacakları, gür kuyruğu, sivri başı ve çıkık kulaklarıyla bir And tilkisi olduğu ortaya çıktı. Ancak Run Run birkaç gün önce evden kaçtı. Şimdilerde Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Kurumu (SERFOR) yetkilileri onu özel bir merkeze veya hayvanat bahçesine götürmek için arıyor.

"KÖPEK YAVRUSU SANMIŞTIK"

Sotelo, "Onun safkan bir köpek yavrusu olduğunu sanmıştık" diye konuştu. SERFOR'da görev alan yaban hayatı uzmanı Walter Silva, tacirlerin birçok yabani hayvanı Loreto, Ucayali ve Madre de Dios gibi Amazon bölgelerinden kaçırdığını ve Lima'da sattığını ifade etti.

Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler

Köpek, Lima, Peru, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler - Son Dakika Dünya


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