FBI'ın gizli kara listesi basına sızdı: İsimlerin yüzde 99'u Müslüman - Son Dakika
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FBI'ın gizli kara listesi basına sızdı: İsimlerin yüzde 99'u Müslüman

FBI'ın gizli kara listesi basına sızdı: İsimlerin yüzde 99'u Müslüman

23.06.2023 22:26

ABD'nin iç güvenlik örgütü FBI'ın gizli kara listesi basına sızdı. Listede yer alan isimlerin yüzde 99'unun Müslüman olduğu ve sabıkaları bulunmadığı ortaya çıktı. İsviçreli bir hacker tarafından elde edilen liste, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Avukatı Justin Sadowsky tarafından incelendi. Sadowsky, listenin yüzde 99'unu oluşturan Müslüman isimlerin oraya yazılmasının hiçbir mantığı olmadığını belirtti.

ABD'nin iç güvenlik örgütü FBI'ın gizli "kara listesi" basına sızdı. Listedeki isimlerin yüzde 99'unun Müslüman olduğu ve sabıkaları bulunmadığı ortaya çıktı. Irkçı ve ayrımcı uygulamayla ilgili Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Avukatı Justin Sadowsky, CNN TÜRK'e konuştu.

"TERÖR TAKİP LİSTESİ HACKERDAN ALINDI"

"FBI'ın kara listesini nereden buldunuz? İlk incelemelerinizden ne sonuç çıktı?" sorusuna Justin Sadowsky şöyle cevap verdi: Bu listeyi ve federal terör takip listesinin farklı kısımlarını İsviçreli 'Maya' adlı bir hackerdan aldık. Bu listelerin 2019 versiyonları bir havayolu şirketinin bilgisayarında ortaya çıktı. Maya, listeleri kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve gazetecilerle paylaşacağını söyledi. Biz de ondan talep ettik.

"İSİMLERİN YÜZDE 99'U MÜSLÜMAN"

Sadowsky, "Peki liste üzerindeki çalışmalarınızda ne buldunuz?" sorusuna "Listelerdeki isimlerin yüzde 98'inden fazlasının Müslüman isimler olduğunu fark ettik. Bunları bağımsız uzmanlara gönderdik. Onlar da çok adımlı incelemeler yaparak Müslüman isimlerle Arapça ve Urduca isimler arasında karşılaştırma yaptı. Bunları daha sonra rastgele listelerle karşılaştırdılar. Sonuç şoke edici oldu. Zaten listeyi görünce bunu anlıyorsunuz. Ayrıca listedeki Arapça ve Urduca isimleri bir veritabanına ya da arama motoruna yazdığınızda neden o listede yer aldığına dair bir bulgu çıkmıyor. İsimleri araştırmak da zordu. Çünkü yüzde 10'unun ilk ya da soy isminde 'Muhammed' geçiyor. Ama listedeki az sayıda İspanyolca, İrlandaca ya da Japonca ismi sorgulattığımızda net bir şekilde terörden yargılanıp hüküm giydiklerini gördük. Yani sadece yüzde birlik kısımda yer alan ve Müslüman olmayan isimlerin neden listede olduğu belli. Ama listenin yüzde 99'unu oluşturan Müslüman isimlerin oraya yazılmasının hiçbir mantığı yok." diye cevapladı.

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Son Dakika Dünya FBI'ın gizli kara listesi basına sızdı: İsimlerin yüzde 99'u Müslüman - Son Dakika


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