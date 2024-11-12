Fidan ve Blinken\'dan Görüşme

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen nokta ele alındı" dedi.