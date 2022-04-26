FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu - Son Dakika
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FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu

26.04.2022 13:29

Dünyaca ünlü giyim markası FILA'nın Filipinler'deki CEO'su Cris Albert; Singapur'da bir otel odasında şüpheli bir şekilde öldü. Ölüm sebebi henüz açıklanmazken polis olayı "doğal olmayan ölüm" olarak niteledi. İki çocuk sahibi Albert, moda endüstrisinin önemli isimlerinden biriydi.

Spor giyim markası FILA Filipinler'in CEO'su Maricris Abad Santos Albert, Cumartesi günü Singapur'daki bir otel odasında ölü bulundu. Cris Albert olarak bilinen iki çocuk annesi kadının ölümünün şüpheli olduğu öne sürüldü.

POLİS "ÖLÜM DOĞAL DEĞİL" DEDİ

Polisin "doğal olmayan ölüm" olarak raporladığı 23 Nisan'daki vaka nedeniyle FILA Filipinler de bir mesaj yayınladı ve Albert'in "zamansız ölümü" doğrulandı.

Açıklamada ailenin yas tuttuğu ve mahremiyetlerine saygı beklediği ifadesi de yer aldı.

52 yaşındaki Maricris Abad Santos Albert, 2007'den beri FILA Filipinler'in CEO'su ve Başkanıydı.Filipin toplumunun önemli iş insanlarından olduğu belirtilen Albert moda endüstrisinin içinde büyümüştü. Annesi eski bir manken olan Albert;FILA'ya 1992'de pazarlama müdürü olarak katıldı ve 2007'de şirket başkanı ve CEO'su oldu.

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Filipinler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu - Son Dakika


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