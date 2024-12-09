Filipinler\'de Kanlaon Yanardağı\'nda Patlama: Alarm Seviyesi Yükseldi

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FİLİPİNLER'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Bölgede alarm seviyesi artırıldı.

Filipinler'in Negros eyaletinin merkez adasında yer alan Kanlaon Yanardağı'nda yerel saatle 15.03'te patlama meydana geldi. Bölgede alarm seviyesi 2'den 3'e yükseltildi. Açıklamada, "Tüm yerel yönetim birimlerine yanardağın zirvesinden itibaren 6 km yarıçapındaki alanı tahliye etmeleri ve faaliyetin gerektirmesi halinde ilave tahliyeye hazırlıklı olmaları tavsiye edilmektedir" denildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada ayrıca, "Bu, magmatik patlamanın başladığı ve daha sonra bir diğer patlamaya dönüşebileceği anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kanlaon Dağı, Filipinler'deki iki düzineden fazla aktif yanardağdan biri olup, volkanik aktivite ve depremlerin yaygın olduğu Pasifik 'Ateş Çemberi'nde yer alıyor.