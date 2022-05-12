Avrupa Konseyi Başkanı Michel: NATO ve AB'nin birlik ve dayanışması hiç bu kadar yakın olmamıştı - Son Dakika
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Avrupa Konseyi Başkanı Michel: NATO ve AB'nin birlik ve dayanışması hiç bu kadar yakın olmamıştı

12.05.2022 11:40
Avrupa Konseyi Başkanı Michel: NATO ve AB'nin birlik ve dayanışması hiç bu kadar yakın olmamıştı

Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin tarafından yapılan ortak açıklamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "NATO ve AB'nin birlik ve dayanışması hiç bu kadar yakın olmamıştı.

Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin tarafından yapılan ortak açıklamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "NATO ve AB'nin birlik ve dayanışması hiç bu kadar yakın olmamıştı. Bir kez atıldığında, Avrupa güvenliğine büyük katkı sağlayacak tarihi bir adım" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakanı Marin'in, ülkenin NATO üyeliğine ilişkin ortak açıklamasının ardından sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yapan Michel, "NATO ve AB'nin birlik ve dayanışması hiç bu kadar yakın olmamıştı" dedi. Niinistö ve Marin'in, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının yolunu açıyor olduğunu belirten Michel bunu 'tarihi bir adım' olarak nitelendirdi. Michel, "Bir kez atıldığında, Avrupa güvenliğine büyük katkı sağlayacak tarihi bir adım. Rusya'nın Ukrayna'da savaşı sürdürdüğü bir dönemde, güçlü bir caydırıcılık sinyalidir" ifadelerini kullandı.  

"FİNLANDİYA GECİKMEDEN NATO ÜYELİĞİNE BAŞVURMALI"

Niinistö ve Marin tarafından, ülkenin NATO üyeliğine ilişkin sabah saatlerinde yapılan ortak açıklamada, "Artık karar verme anı yaklaştığına göre, parlamenter gruplara ve partilere de bilgi için ortak görüşlerimizi bildiriyoruz. NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir. Bir NATO üyesi olarak Finlandiya, tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" ifadeleri yer almıştı.


Avrupa Konseyi Başkanı Michel: NATO ve AB'nin birlik ve dayanışması hiç bu kadar yakın olmamıştı
Avrupa Konseyi Başkanı Michel: NATO ve AB'nin birlik ve dayanışması hiç bu kadar yakın olmamıştı
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Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Avrupa Konseyi Başkanı Michel: NATO ve AB'nin birlik ve dayanışması hiç bu kadar yakın olmamıştı - Son Dakika


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