ABD'de fırtına nedeniyle bir çiçekçideki tüm raflar devrildi. Çiçekçinin yaşadığı çaresizlik güvenlik kamerasına yansıdı.
Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) vuran şiddetli fırtına, geride büyük bir yıkım bıraktı. Bu yıkımın en çarpıcı örneklerinden biri, çiçekçinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle gözler önüne serildi.
Fırtınanın etkisiyle çiçekçideki raflar devrildi, çiçekler etrafa savruldu. İlk başta rafları tutmaya çalışan adam, bir süre sonra baş edemeyince çaresizce yıkımı izledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi - Son Dakika
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