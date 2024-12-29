Florida\'da İtfaiye Aracı ile Tren Çarpıştı: 15 Yaralı

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ABD'nin Florida eyaletinde, itfaiye aracıyla trenin çarpışması sonucu 3'ü itfaiyeci 15 kişi yaralandı.

Florida'da Delray Beach kentinde bu sabah, Orlando ve Miami arasında hizmet veren yolcu treni ile bir itfaiye aracının kafa kafaya çarpıştığı bildirildi. İtfaiye aracının, yolcu taşıyan 'Brightline' adlı işletmeye ait tren ile çarpışması sonucu 3 itfaiyeci ile trende seyahat eden 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yerel yetkililer, bu yılın başında aynı kavşakta, aynı işletmeye ait iki ayrı trenin karıştığı kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve söz konusu kazalarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirtti.