Frankfurt'ta Hırsızlık: Bagaj Takibiyle Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Frankfurt'ta Hırsızlık: Bagaj Takibiyle Yakalandı

13.07.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Frankfurt Havalimanı'nda çalınan eşyalar bagaj takip cihazıyla bulunarak, 43 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda bir yolcunun bagajından çalınan eşyalar, bagaj takip cihazı sayesinde bulundu. Olayla ilgili 43 yaşındaki bir kadın gözaltına alınırken, hakkında hırsızlık şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Frankfurt Havalimanı'nda bir yolcunun bagajından çalınan seyahat çantası ve 100 euro, bagaj takip cihazının sağladığı konum bilgisi ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle bulundu. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 43 yaşındaki kadının üzerinde başka çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar da ele geçirildi.

Alman Federal Polis'ten yapılan açıklamaya göre, bir yolcu kültür çantasının ve içindeki 100 euronun çalındığını bildirerek şikayetçi oldu. Yolcunun bagajında bulunan takip cihazından elde edilen bilgiler doğrultusunda güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Yapılan video incelemesi sonucunda 43 yaşındaki kadın şüpheli olarak tespit edildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, şikayetçiye ait eşyaların yanı sıra başka hırsızlık olaylarından elde edildiği değerlendirilen çeşitli çalıntı eşyalar da ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında hırsızlık şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Frankfurt Havalimanı, Frankfurt, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Frankfurt'ta Hırsızlık: Bagaj Takibiyle Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Kayseri’de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü Kayseri'de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü
Tayland’da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı
Ahbap Derneği’nde milyonlarca liralık para trafiği mercek altında Ahbap Derneği'nde milyonlarca liralık para trafiği mercek altında

20:22
TFF, Bölgesel Amatör Lig’in ismini değiştirdi
TFF, Bölgesel Amatör Lig'in ismini değiştirdi
20:18
Husiler, Suudi Arabistan’ı vurdu Havalimanı ve hava üssü hedef alındı
Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı
20:14
Ön görüşme yapıldı Galatasaray’dan sürpriz hamle
Ön görüşme yapıldı! Galatasaray'dan sürpriz hamle
18:32
Muhalefetin “mehter marşı“ eleştirilerine, Erdoğan’dan Kabine sonrası net yanıt
Muhalefetin "mehter marşı" eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt
17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 20:38:11. #7.13#
SON DAKİKA: Frankfurt'ta Hırsızlık: Bagaj Takibiyle Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.