Fransa'da bir otomobil sürücüsü, direksiyonu protestocuların üzerine kırdı! - Son Dakika
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Fransa'da bir otomobil sürücüsü, direksiyonu protestocuların üzerine kırdı!

15.04.2023 14:55

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten reformun onaylanması sonrası düzenlenen protestolarda kamu kurumları hedef alındı ve kamu malları ateşe verildi. Bordeaux kentindeki olaylarda bir araç, kalabalığın arasına dalarak 7 kişiyi yaraladı. Arbedelerin yaşandığı anlar kameralara yansıdı.

Fransızlar, Anayasa Konseyinin emeklilik reformunu ana hatlarıyla onaylama kararına tepki olarak ülke genelinde çeşitli kentlerde gösteri düzenlendi. Paris'te farklı noktalarda toplanan göstericiler Konseyin kararını protesto etmeye devam ederken, polis göstericileri dağıtmaya çalışıyor. Otobüs durağı camlarını kıran, çöp bidonlarını yollara devirip yakan göstericiler "Paris ayağa kalk!" sloganı atıyor. İtfaiyeciler ise alevleri söndürüyor.

112 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ve göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, polis, protestoculara cop ve biber gazıyla müdahalede bulunuyor. Fransız basını başkentte 112 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Fransa'da bir araç, sokakları yangın yerine çeviren göstericilerin arasına daldı

ARAÇ KALABALIĞA DALDI: 7 YARALI

Bordeaux kentinde ise bir araç göstericilerin arasına kaldı. O anlar kameralarla kayıt altına alınırken 7 kişinin yaralandığı, 2'sinin ise durumunun ağır olduğu açıklandı. Araç sürücüsünün kontrolünü mü kaybettiği yoksa kasıtlı mı yaptığı henüz bilinmiyor.

Fransa'da bir araç, sokakları yangın yerine çeviren göstericilerin arasına daldı

VALİLİK BİNASINA SALDIRDILAR

Nantes kentinde öfkeli kalabalık Valilik binasına cam şişe fırlatırken, polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Göstericiler Nantes'de tramvay hattını ateşe verdi. Haftalardır polis ve göstericiler arasında şiddet olaylarının yaşandığı Rennes kentinde de sokaklar karıştı. Protestocular bir karakolu ateşe verirken, polis yangını tomayla söndürdü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada Rennes'de bir karakol ve kilisenin zarar gördüğünü belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Fransa'da bir araç, sokakları yangın yerine çeviren göstericilerin arasına daldı

MACRON İMZALADI, YASA ARTIK RESMİ GAZETE'DE

Ülke yangın yerine dönerken Cumhurbaşkanı Macron, olayları daha da ateşleyecek imzayı attı. Söz konusu yasa, Anayasa Konseyinin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformu ana hatlarıyla onaylamasının ardından Macron tarafından da imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Reformun yasalaşmasıyla ülkedeki emeklilik yaşı, kademeli olarak 2030'a kadar 64'e çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olaylar yaşanıyor. Ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu. Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylarken; reforma ilişkin 6 maddeyi tamamen veya kısmen reddetmişti.

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Son Dakika Dünya Fransa'da bir otomobil sürücüsü, direksiyonu protestocuların üzerine kırdı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da bir otomobil sürücüsü, direksiyonu protestocuların üzerine kırdı! - Son Dakika
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