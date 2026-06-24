Fransa'da İlk Ebola Vakası Tespit Edildi - Son Dakika
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Fransa'da İlk Ebola Vakası Tespit Edildi

Fransa\'da İlk Ebola Vakası Tespit Edildi
24.06.2026 13:17
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Demokratik Kongo'dan dönen bir doktorda Ebola virüsü görüldü, sağlık durumu stabil.

FRANSA, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden dönen bir insani yardım doktorunda ilk Ebola vakasının görüldüğünü duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insani yardım doktoru olarak görev alan ve Fransa'ya yeni dönen bir kişide Ebola virüsü görüldüğünü açıkladı. Yetkililer, hastanın özel bir sağlık tesisine kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu belirterek, hastayla temas etmiş olabilecek kişilerin tespiti için kapsamlı bir araştırma yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, belirlenen kişilerin bölgesel sağlık kuruluşları tarafından bilgilendirileceği, 21 gün ev izolasyonuna alınacağı ve bu sürede yakından izleneceği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fransa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da İlk Ebola Vakası Tespit Edildi - Son Dakika

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