Gazeteciler İstanbul'da 'dezenformasyonla mücadele' yasasını protesto etti - Son Dakika
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Gazeteciler İstanbul'da 'dezenformasyonla mücadele' yasasını protesto etti

21.06.2022 23:09
Gazeteciler İstanbul'da 'dezenformasyonla mücadele' yasasını protesto etti

Bugün Taksim'de Şişhane Barış Anıtı önünde bir araya gelen gazetecililk meslek örgütlerinin basın açıklamasında "dezenformasyonla mücadele" yasasıyla medyada mevcut iktidarı ve iktidar partisini desteklemeyen herkesin ve sosyal medya kullanıcılarının hedef alındığına inanıldığı belirtildi.

Gazetecilik meslek örgütleri, AKP ve MHP'nin hazırladığı "dezenformasyon yasası" olarak bilinen ve geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonu'nda bazı değişikliklerle kabul edilen Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni protesto etmek amacıyla Taksim'de toplandı.

Bugün saat 18.00'de Taksim'de Şişhane Barış Anıtı önünde bir araya gelen meslek örgütlerinin basın açıklamasında bu yasayla "medyada mevcut iktidarı ve iktidar partisini desteklemeyen herkesin" ve sosyal medya kullanıcılarının hedef alındığına inanıldığı belirtildi.

Meclis'te oylanacak yasa tasarısının " Cumhuriyet tarihinin en karanlık yasalarından biri" olduğu ifade edildi.

Bir araya gelen grupta Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası da bulunuyordu.

BBC Türkçe'ye konuşan eyleme katılan gazetecilerden Tuğrul Eryılmaz, "47 yıl gazetecilik yaptım. Hayatımda hiç bu kadar baskıcı bir dönem yaşamadım. Hiç değilse ifade özgürlüğümüz olsun," dedi.

Gazeteci Elif Akgül de "Şu ana kadar yaptıkları yetmedi, basını tekelleştirme, gazetecileri tutuklama gibi. Bugün artık görüş verenleri dahi kriminalize etmeye çalıştıkları bir aşamadayız. Haber yapılmaz hale getirmeye çalışıyorlar. Ama biz gazeteciler olarak bunu kabul etmiyoruz," diye konuştu.

Protestolar diğer şehirlerde de devam ediyor. Gazetecilerin yarın saat 13.00'te Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Sert tartışmalar

AKP ve MHP'nin, "dezenformasyonla mücadele" gerekçesiyle hazırladığı "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi" geçen hafta TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Teklifin "dezenformasyon" suçunu düzenleyen ve Türk Ceza Yasası'na "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun eklenmesini öngören 29. maddesinin görüşmelerinde iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşanmıştı.

Muhalefet, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören maddenin tekliften çıkarılmasını istemişti.

Basın ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar getiren, internet haber sitelerinin de süreli yayın kapsamına alınarak çalışanlara basın kartı verilmesi yolunu açan 40 maddelik yasa teklifi, kısmi değişikliklerle komisyonda kabul edilmişti.

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Kaynak: BBC

Taksim, Dünya, Son Dakika

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