İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 60 bin 34'e ulaştığı bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 60 bin 34'e, yaralıların sayısının 145 bin 870'e yükseldiğini duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Gazze'de Can Kaybı 60 Bini Geçti - Son Dakika
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