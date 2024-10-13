Gazze\'de Saldırılarda 42,2 Bin Sivil Hayatını Kaybetti

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FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 42 bin 227 sivilin hayatını kaybettiğini, 98 bin 464 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 373 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 227'ye, yaralı sayısının 98 bin 464'e yükseldiği kaydedildi.