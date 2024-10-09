Gazze'deki Çocuklar Krizde

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(ANKARA) - Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının bölgedeki çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini detaylandıran yeni bir rapor paylaştı. Filistin yönetimi, savaş nedeniyle 17 bin çocuğun ebeveynsiz, refakatsiz ve bakıcısız kaldığı söylerken, IRC ise bu rakamın üç kat fazla olduğunu belirtti.

IRC, çatışmaların üzerinden bir yıl geçtikten sonra savaşın Gazze'deki çocukların yaşamları üzerindeki etkileri konusunda bir rapor yayınladı. Raporda, "Acımasız şiddetin kümülatif etkileri, zorla yerinden edilme ve bütün bir okul yılının kaybedilmesi gibi etkenler, çocukları hayatlarının geri kalanında travmatik olarak etkileyecek" ifadeleri kullanıldı. IRC, çocukları korumak, iyileşmeleri için yardım sağlamak ve insani yardımı arttırmak için harekete geçmek gerektiğini savundu.

"Gazze'de ailelerin ayrı düşme riski, son aylarda dramatik bir şekilde artıyor"

Filistin Devleti, yaklaşık 17 bin çocuğun refakatsiz olduğu ya da ebeveynlerinden ve bakıcılarından ayrı düştüğünü tahmin ederken; IRC, bu rakamın üç kat daha fazla olabileceğini düşünüyor. Gazze'de 51 bin "kimsesiz" çocuğun yaşadığı tespitine yer verilen raporda, konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"En savunmasız çocuk grupları arasında refakatsiz ve ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar yer almaktadır. Yaklaşık 17 bin çocuğun refakatsiz ya da ebeveynlerinden ve bakıcılarından ayrı düşmüş olabileceği tahmin edilmektedir. Ancak IRC, daha önceki kriz deneyimlerine dayanarak bu sayının 3 kat daha fazla olabileceğine inanmaktadır. IRC'nin araştırması, ailelerin ayrı düşme riskinin son aylarda dramatik bir şekilde arttığını, çok sayıda yerinden edilme, tutuklama, İsrail'in tahliye emirleri ve ölümlerle daha da kötüleştiğini ve bazı çocukların hastanelerde yalnız yaşadığını ortaya koymuştur.

Son tırmanıştan önce bile Gazze'de en az yarım milyon çocuğun ruh sağlığı ve psikososyal desteğe ihtiyacı vardı. Şimdi ise, son derece üzücü olaylara tanıklık etmenin getirdiği yük, çoklu yer değiştirmeler ve güvenlik eksikliği, Gazze'deki her çocuğun, ebeveynin ve bakıcının uzun vadeli ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek gerektirebilecek bir travma yaşadığı anlamına gelmektedir."

"Gazze'deki insani krizden en çok çocuklar etkileniyor"

Gazze'deki çatışmaların son tırmanışının üzerinden bir yıl geçtiğine ve Gazze'de sivil yaşamın neredeyse her alanının tahrip edildiğine değinilen raporda, İsrail-Gazze çatışmasının, Gazze'deki tüm nüfusu yeterli gıda, su, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara erişiminin olmadığına, bunun sonucunda kriz yaşandığına dikkat çekildi. Raporda, bu durumdan etkilenenlerin yarısının çocuklar olduğu kaydedildi.

Şiddet ve yerinden edilme gibi nedenlerin çocuklar üzerinde "toksik strese ve uzun vadeli sağlık sorunlarına" yol açacağı belirtilen raporda, "Gazze'de şu anda siviller için güvenli yerler bulunmamaktadır ve çocuklar olumsuz etkileri en şiddetli şekilde hissetmektedir. Çocukların psikososyal faaliyetler veya güvenli alanlar yoluyla desteklenmesine acil ihtiyaç vardır, bu yapılmadığı takdirde, beyin gelişimi de dahil olmak üzere uzun vadeli gelişimsel etkilerin ortaya çıkma riski büyüktür" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, "Bu uzun vadeli etkilerin azaltılması ve Filistinli çocukların bütün bir neslinin dayanıklılığının ve iyileşmesinin desteklenmesi için acilen uluslararası destek ve müdahale gerektirmektedir" denildi.

IRC'nin Gazze'deki Çocuk Koruma Müdürü: "Gazze'de çocukların güvenlik duyguları yok oldu"

IRC'nin Gazze'deki Çocuk Koruma Müdürü Faten Abu Mousa konuya ilişkin şunları söyledi:

"Gazze'de çocuklar en savunmasız gruptur ve temel ihtiyaçları, özellikle de güvenlik duyguları yok olmuştur. IRC olarak, ifade ve iletişim için güvenli alanlar yaratarak ve ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek hizmetleri sağlayarak çocuklara yardım eli uzatmak için topluluk kolaylaştırıcılarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu desteğin, hepsi derin travma yaşayan çocuklar için ne kadar önemli olduğunu her gün hissediyoruz.

Bu müdahaleler güvenlik duygusunun yeniden tesis edilmesine yardımcı oluyor, başa çıkma mekanizmaları sağlıyor ve duygusal dayanıklılığı artırıyor. Kriz dönemlerinde çocukları ruh sağlığı ve psikososyal destek faaliyetlerine dahil etmek yalnızca dayanıklılığı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda hayatlarını yeniden inşa etmelerini sağlayarak iyileşme ve umut için bir temel oluşturuyor."

"5-6 yaşlardaki çocuklarda akut yetersiz beslenme oranları arttı"

Raporda, Gazze'nin şu anda "eşi benzeri görülmemiş bir gıda kriziyle" karşı karşıya olduğu bildirilirken; 2,2 milyonluk nüfusun tamamının kriz veya daha kötü seviyelerde akut gıda güvensizliği riskinde olduğu ve bu oranın herhangi bir bölge veya ülke için şimdiye kadar sınıflandırılmış en yüksek oran olduğu açıklandı.

Gazze'deki IRC ekipleri, 5 ila 6 yaşlardaki çocuklarda akut yetersiz beslenme oranlarının arttığına dikkat çekilen raporda, bu çocukların akut yetersiz beslenmeden kurtulsalar bile, genellikle uzun vadeli sağlık etkileriyle karşı karşıya kalacağı ve ömür boyu desteğe ihtiyaç duyacağı kaydedildi.

"Savaşın etkisi Gazzeli çocukların eğitimini beş yıla kadar geriye götürecek"

Gazze'deki çocukların, okul binalarının yıkılması ve eğitim sisteminin çökmesi nedeniyle bir yıl eğitimden mahrum kaldığı belirtilen raporda, "savaşın ve travmanın etkisinin Gazzeli çocukların eğitimini beş yıla kadar geriye götüreceği" kaydedildi.

İnsani yardımın büyük ölçüde arttırılması ve çocukların akut ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, Filistinlilerin hayatlarını korumanın ve kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın tek yolu olarak acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunmak olduğu belirtildi.