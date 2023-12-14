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Gazze'deki yağışlar mültecilerin yaşam koşullarını ağırlaştırıyor - Son Dakika
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Gazze'deki yağışlar mültecilerin yaşam koşullarını ağırlaştırıyor

Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım kurumu (UNRWA), Gazze'deki yağışların sivillerin halihazırdaki kötü olan yaşam şartlarını daha da ağırlaştırdığını açıkladı. Filistin Kızılayı ise Han Yunus kent merkezinin topçu bombardımanı altında olduğunu belirterek ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Gazze\'deki yağışlar mültecilerin yaşam koşullarını ağırlaştırıyor
14.12.2023 - 13:26,  Güncelleme: 13:27
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Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım kurumu (UNRWA), Gazze'deki yağışların sivillerin halihazırdaki kötü olan yaşam şartlarını daha da ağırlaştırdığını açıkladı. Filistin Kızılayı ise Han Yunus kent merkezinin topçu bombardımanı altında olduğunu belirterek ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

UNRWA, İsrail saldırıları altında yaşamlarını barınaklarda ve çadırlarda sürdürmek zorunda kalan Gazzelilerin meydana gelen şiddetli yağışlarla birlikte daha da zorlaştığını belirterek su basan çadırlardan görüntü paylaştı. Açıklamada "Hava koşullarındaki değişiklik insani ihtiyaçları hızla artırıyor. Gazze'deki insanlar 2 ay önce evlerini sadece sırtlarındaki kıyafetlerle terk etmişti; şimdi dışarıda aşırı kalabalık, sular altında kalan barınaklarda uyuyorlar ve hastalık yayma riskiyle karşı karşıyalar. Durum giderek umutsuzlaşıyor" ifadelerini kullandı.

HAN YUNUS MERKEZİNDE TOPÇU BOMBARDIMANI

Filistin Kızılayı (PRCS) ise bugün Han Yunus bölgesinde bombardımanın ağır bir şekilde devam ettiğini belirterek "Topçu bombardımanı, PRCS genel merkezi ve Al-Amal Hastanesi'ne bir kilometreden az uzaklıktaki Han Yunus'un merkezinde iki saatten fazla sürüyor. Ekiplerimiz çok sayıda ölü ve yaralıyla ilgileniyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gazze'deki yağışlar mültecilerin yaşam koşullarını ağırlaştırıyor - Son Dakika
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