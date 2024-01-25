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Güney Afrika, İsrail'e karşı açtığı davada geçici tedbirlerin belirlenmesi talebi için karar bekliyor - Son Dakika
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Güney Afrika, İsrail'e karşı açtığı davada geçici tedbirlerin belirlenmesi talebi için karar bekliyor

Güney Afrika, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım suçunu önlemesi ve cezalandırması sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulundu. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın geçici tedbirlerin belirlenmesi talebiyle ilgili kararını yarın açıklayacak.

Güney Afrika, İsrail\'e karşı açtığı davada geçici tedbirlerin belirlenmesi talebi için karar bekliyor
25.01.2024 - 12:18,  Güncelleme: 12:21
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Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor'un, Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davayla birlikte "Geçici tedbirlerin belirlenmesi talebi" ile ilgili yarın vereceği karar için Lahey'e gideceği açıklandı.

Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ilişkin Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla ilgili olarak İsrail aleyhine dava başlatılması amacıyla Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunmuştu.

Güney Afrika başvurusunda ayrıca UAD'dan "Soykırım Sözleşmesi kapsamında Filistin halkının haklarına daha fazla, ciddi ve telafisi mümkün olmayan zarar gelmesini önlemek" ve "İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki soykırıma girişmeme, soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüklerine uymasını sağlamak" amacıyla geçici tedbirlerin belirlenmesini talep etmişti.

UAD YARIN HANGİ KARARI VERECEK?

Uluslararası Adalet Divanı dün açıklama yaparak yarın Güney Afrika'nın 'geçici tedbirlerin belirlenmesini talebiyle' ilgili kararını halka açık duruşmada açıklayacağını belirtti. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor'un yarın duruşmaya katılmak için Hollanda'nın Lahey kentine gideceği açıklandı.

Kaynak: DHA
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