 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Afrika İsrail'e karşı soykırım davasında iddialarını ortaya koydu - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika İsrail'e karşı soykırım davasında iddialarını ortaya koydu

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında Güney Afrika iddialarını ortaya koydu, İsrail ise savunmasını yaptı. Uluslararası Adalet Divanı, davayla ilgili görüşmelere başladı ve kararını halka açık oturumda duyuracağını bildirdi. Güney Afrika ekibi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini iddia etti. İsrail ekibi ise savunma savaşı yaptıklarını belirterek karşı savunmasını yaptı.

Güney Afrika İsrail\'e karşı soykırım davasında iddialarını ortaya koydu
13.01.2024 - 13:47,
Abone Ol

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslrarası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasında Güney Afrika Perşembe günü iddialarını ortaya koydu, İsrail ise dün savunmasını yaptı. Mahkeme, dün davayla ilgili görüşmelere başlayacağını duyurdu.

UAD yargıçları iki tarafın temsilleri sonrasında 'ihtiyati tedbir' için yeterli gerekçelerin bulunup bulunmadığını değerlendirecek. UAD, kararını yine halka açık oturumda duyuracağını ifade etti.

Güney Afrika ekibi, 11 Ocak'ta 84 sayfalık iddialarında yer alan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve 'ihtiyati önlemler alınması' taleplerini sözlü olarak UAD'a sundu. Hukuk ekibinden Adila Hassim'in "Soykırımlar asla önceden ilan edilmez, ancak bu mahkeme, soykırım eylemlerine ilişkin makul bir iddiayı haklı çıkaran bir davranış modelini ve ilgili niyeti tartışmasız bir şekilde gösteren son 13 haftalık delillerden faydalanmaktadır" argümanı dikkat çekti.

İSRAİL: İHTİYATİ TEDBİR SAVUNMAYI ENGELLER

İsrail ekibi ise dün 'İsrail'in Filistin halkına karşı değil, Hamas'a karşı savunma savaşı yaptığını' belirterek karşı savunmasını yine sözlü olarak yaptı. Hukuk ekibinden Galit Raguan konuşmasında "Şehir savaşları her zaman trajik ölümler, zarar ve hasarlarla sonuçlanacaktır, ancak Gazze'de bu istenmeyen sonuçlar daha da kötüleşiyor çünkü bunlar Hamas'ın arzuladığı sonuçlar" ifadelerini kullandı.

Tal Becker, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal askıya alması yönündeki 'ihtiyati tedbir alınması' talebiyle ilgili "İsrail'in vatandaşlarını, rehineleri ve evlerine güvenli bir şekilde dönemeyen 110 binden fazla yerinden edilmiş İsrailliyi savunma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini engelleyeceğini" belirtti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Güney Afrika, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Afrika İsrail'e karşı soykırım davasında iddialarını ortaya koydu - Son Dakika


13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Son Dakika
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 14:15:35. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika İsrail'e karşı soykırım davasında iddialarını ortaya koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement