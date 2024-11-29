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Gürcistan'da AB Protestoları

Gürcistan\'da AB Protestoları

Gürcistan'da hükümetin AB üyelik çalışmalarını askıya almasının ardından protestolar patlak verdi.

29.11.2024 14:26
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Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne giriş çalışmalarını askıya aldığını duyurmasından sonra, AB yanlısı göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Başkent Tiflis'te polis eylemcilere gözyaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti; en az 43 kişi gözaltına alındı.

Eylemler, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin AB'yi "şantajla" suçlayıp, hükümetinin "2028 sonuna dek" Avrupa Birliği üyesi olma çalışmalarını askıya aldıklarını duyurmasından sonra başladı.

Avrupa Parlamentosu, karardan saatler önce geçen ay yapılan genel seçimlerin "önemli usulsüzlükler nedeniyle" tekrar edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ülke, 2012'den bu yana karşıtlarının ülkeyi AB'den uzaklatırıp, Rusya'ya yakınlaştırmaya çalışmakla suçlanan Gürcü Rüyası partisi tarafından yönetiliyor.

Parti geçen ayki seçimleri kazandığını iddia etmişti, ancak muhalif milletvekilleri seçimde usülsüzlük yapıldığını savunarak yeni parlamentoyu boykot ediyor ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişili de oylamayı "anayasaya aykırı" diye tanımladı.

Avrupa Parlamentosu, seçimleri "Gürcistan'daki kötüleşen demokrasi krizinin son aşaması" diye tanımlayan ve Gürcü Rüyası Partisi'nin "tam sorumlu" olduğunu vurgulayan bir kararı kabul etmişti

Kararda özellikle, oy satın alınması, manipülasyon, seçmenlerin sindirilmesi ve gözlemcilerin taciz edilmesi haberlerinden özellikle kaygı duyulduğu vurgulandı.

Avrupa Parlamentosu'nun kararından sonra, Kobakhidze hükümetinin "2028 sonuna dek Avrupa Birliği'ne katılım meselesini gündeme getirmeme kararı aldığını" söyledi.

Bunun üzerine, başkent Tiflis ve Kutaysi kentlerindeki Gürcü Rüyası ofislerinin önünde protestocular toplandı.

Polis, göstericilerin Tiflis'teki bazı sokaklarda barikat kurmaları üzerine yerel saatle 02:00 gibi cop, gözyaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti.

Eylem sabah saatlerinde sona ererken, İçişleri Bakanlığı protestocuların birçok kez provokasyona başvurduğunu, altyapıya zarar verdiğini ve 32 polisin yaralandığını belirtti.

Bakanlık, 43 protestocunun gözaltına alındığını duyururken, yaralananların sayısı bilinmiyor.

AFP Haber Ajansı'na konuşan eylemcilerden 20 yaşındaki Şota Sabaşvili "Gürcü Rüyası seçimleri kazanmadı. Darbe yaptılar" dedi.

Sabaşvili ayrıca "Gürcistan'da meşru bir parlamento ve hükümet yok. Bu kendisini başbakan ilan eden kişinin Avrupalı geleceğimizi yok etmesine izin vermeyeceğiz" diye ekledi.

Göstericilerden öğrenci Ana da "Gürcü Rüyası'nın Gürcü halkının iradesini yok saydığını ve ülkeyi SSCB dönemine geri döndürmeye çalıştığını" söyledi.

Associated Press Haber Ajansı'na konuşan Ana "Bu asla olmayacak, çünkü Gürcü halkı buna asla izin vermeyecek" dedi.

Gürcü diplomatlardan açık mektup: 'Anayasaya aykırı'

Gürcistan, 2023'ten bu yana AB adaylığı statüsüne sahip. Ancak Brüksel, geçtiğimiz aylarda Rusya'dakine benzeyen ve "dış güçlerin çıkarlarına çalışan" kuruluşları hedef alan yasa nedeniyle tam üyelik sürecini durdurmuştu.

Kobakhidze ise Gürcistan'ın tam üyelik için gereken reformları uygulamaya devam edeceğini ve hala 2030 itibarıyla tam üyelik planlandığını söylerken, "AB'nin ulusal çıkarlarımıza ve geleneksel değerlerimize saygı duyması da çok önemli" dedi.

Avrupa Birliği'nin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski, hükümetin kararının "çok üzücü" ve çoğu Gürcünün isteklerinin tersi olduğunu söyledi. Herczynski "Yaşananlar net bir şekilde daha önceki Gürcü hükümetinin politikalarıyla ve Gürcü nüfusunun çoğunun istekleriyle çelişiyor" dedi.

Bir Gürcü diplomat da görevdeki 100'den fazla diplomatın, hükümetin AB giriş müzakerelerini durdurmasının anayasaya aykırı olduğunu söyleyen bir açık mektuba imza attığını duyurdu.

Mektuba hem Gürcistan'da Dışişleri Bakanlığı'nda hem de ülke dışındaki diplomatik misyonlarda çalışan 114 diplomatın imzaladığı belirtiliyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Gürcistan'da AB Protestoları - Son Dakika

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