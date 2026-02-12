Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar: Kraliyet ailesine duyulan güvende yüzde 40'a varan düşüş var - Son Dakika
Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar: Kraliyet ailesine duyulan güvende yüzde 40'a varan düşüş var

Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar: Kraliyet ailesine duyulan güvende yüzde 40\'a varan düşüş var
12.02.2026 17:14
Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgeler Birleşik Krallık'ta büyük yankı uyandırdı. Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar, sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olarak Epstein dosyalarının İngiltere ayağını değerlendirdi. Acar, Prens Andrew ve Mandelson'un belgelerde öne çıktığını, kraliyet ailesine olan güvenin ciddi biçimde sarsıldığını söyledi.

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgeler, Birleşik Krallık'ta siyaset ve monarşi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Belgelerin etkilerini değerlendiren Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar, İngiltere'de tepkilerin giderek büyüdüğüne dikkat çekti.

"EPSTEIN'İN DOSYALARINDAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELERDEN BİRİ BİRLEŞİK KRALLIK"

Epstein belgelerinin İngiltere açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Bilal Acar, "Epstein'in dosyalarından en çok etkilenen ülkelerden biri Birleşik Krallık. Birleşik Krallık'ta eleştirilerin odağında Prens Andrew ve Mandelson var" dedi. Acar, Prens Andrew'un Epstein ile dostluk ilişkisinin geçmişte cinsel saldırı iddialarıyla anıldığını, ayrıca Andrew'un İngiliz hükümetine ait ticari sırları Epstein ile paylaştığının öne sürüldüğünü aktardı.

"MANDELSON, TİCARİ SIRLARI PARA KARŞILIĞI EPSTEIN'E ATTI"

Belgelerde adı geçen bir diğer ismin Mandelson olduğunu vurgulayan Acar, "Mandelson, 2025'te yayımlanan belgelerden sonra ABD büyükelçiliği görevinden alınmıştı. Mandelson, İngiliz hükümetine ait elindeki tüm ticari sırları para karşılığı Epstein'e sattı" ifadelerini kullandı. Acar, Mandelson'un İngiliz siyasetinde özellikle İşçi Partisi hükümetleri döneminde skandallarla anılan ve vazgeçilemeyen bir figür olarak öne çıktığını söyledi.

"KRALİYET AİLESİNE DUYULAN GÜVENDE YÜZDE 40'A VARAN DÜŞÜŞ VAR"

Epstein belgelerinin monarşi tartışmalarını da derinleştirdiğini belirten Acar, "Bazı sivil toplum kuruluşlarının Monarşi'yi ülkede istemediklerini biliyoruz. Kraliyet ailesinin masrafları halk nezdinde ciddi tepkilere yol açmaya başladı. Halkın kraliyet ailesine duyduğu güvende yüzde 40'a varan bir düşüş olduğu görülüyor" dedi. Acar ayrıca İngiliz hükümetinin, Başbakan Starmer'ı Epstein ilişkilerinden haberdar olup neden Mandelson'u görevlendirdiği konusunda eleştirdiğini aktardı.

