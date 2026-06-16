Hakan Fidan Moskova\'da Lavrov ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'daki programı sürüyor. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.