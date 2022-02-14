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Hayalet Avcıları'nın yönetmeni Ivan Reitman 75 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Hayalet Avcıları'nın yönetmeni Ivan Reitman 75 yaşında hayatını kaybetti

14.02.2022 15:07
Hayalet Avcıları'nın yönetmeni Ivan Reitman 75 yaşında hayatını kaybetti

Hayalet Avcıları (Ghostbusters) dahil olmak üzere gişe rekorları kıran pek çok komedi filminin yönetmeni Ivan Reitman 75 yaşında hayatını kaybetti.

Hayalet Avcıları (Ghostbusters) dahil olmak üzere gişe rekorları kıran pek çok komedi filminin yönetmeni Ivan Reitman 75 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada Reitman'ın Kaliforniya'daki evinde uyurken öldüğü ifade edildi.

Çocukları ise, "Filmlerinin dünyanın dört bir yanında insanlara kahkaha ve mutluluk vermesi en büyük tesellimiz" açıklamasında bulundu.

Tüm dünyada 200 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde eden 1984 yapımı Hayalet Avcıları Reitman'ın küresel olarak tanınmasını sağladı.

Film iki kez Oscar adaylığı da kazandı.

1989'daki Hayalet Avcıları devam filmini de yöneten Reitman, oğlu Jason'ın yönettiği 2021 yapımı 'Hayalet Avcıları: Öteki Dünya' filminin de yapımcılığını üstlendi.

Cronenberg'in filmlerinin yapımcılığını üstlendi

1946 yılında bugün Slovakya'da yer alan bir şehirde dünyaya gelen, ancak savaş sonrasında ailesiyle birlikte Kanada'ya göç eden Reitman, sinema eğitimini de bu ülkede aldı.

Annesi Auschwitz toplama kampından sağ kurtulmuş olan Reitman, Hamilton'daki McMaster Üniversitesi'ne gitti ve burada kısa filmler yaptı.

Reitman, 1978 yılında National Lampoon's Animal House (Çılgınlar Okulu) isimli filmin prodüktörlüğü ile ilk büyük çıkışını yakaladı.

David Cronenberg'in iki korku filminin yapımcılığını üstlendikten sonra, Çılgınlar Okulu (National Lampoon's Animal House) adlı filmi, 80 ve 90'ların en büyük komedilerinden bazılarını yaratmasını sağlayacak bir kariyerin temelini attı.

1979'da bu kez yönetmen koltuğunda oturduğu Meatballs filminde aktör Bill Murray ile çalıştı.

1988 yılında Arnold Schwarzenegger'in ve Danny DeVito'in başrolünde yer aldığı Twins isimli komedi filmini de yöneten Reitman, Kindergarten Cop (1990) ve Junior (1994) filmlerinde de Schwarzenegger'le birlikte çalıştı.

Ünlü basketbolcu Michael Jordan'ın oynadığı Space Jam filminin de prodüktörleri arasında yer aldı.

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Son Dakika Dünya Hayalet Avcıları'nın yönetmeni Ivan Reitman 75 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

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