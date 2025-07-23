Hindistan'da düşen uçak faciasında ailelere bir acı daha, ölenlerin cenazeleri karıştı - Son Dakika
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Hindistan'da düşen uçak faciasında ailelere bir acı daha, ölenlerin cenazeleri karıştı

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Hindistan\'da düşen uçak faciasında ailelere bir acı daha, ölenlerin cenazeleri karıştı
23.07.2025 09:39
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Hindistan\'da düşen uçak faciasında ailelere bir acı daha, ölenlerin cenazeleri karıştı
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Hindistan'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleriyle ilgili skandal ortaya çıktı. Yanlış cenazeler ailelere teslim edilirken, bazı tabutlardan birden fazla kişiye ait kalıntılar çıktı. Skandal hata nedeniyle bazı cenaze törenleri son anda iptal edildi.

Hindistan'da 12 Haziran'da 171 sefer sayılı Air India uçuşunun düşmesiyle sonuçlanan faciada, yalnızca kaza değil sonrasındaki süreç de infial yarattı. Kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleriyle ilgili yapılan hata zinciri, acılı aileleri ikinci kez yasa boğdu.

AİLELERE YANLIŞ CENAZELER GÖNDERİLDİ

Feci kazada uçakta bulunan 242 yolcu ve mürettebattan bir kişi hariç herkes hayatını kaybetmiş, ayrıca uçağın parçalarının düştüğü binada ise 19 kişi yaşamını yitirmişti. İngiltere basınında yer alan haberlere göre; hayatını kaybedenlerden İngiltere vatandaşı olan 52 kişinin ailelerine kimlik tespiti hataları nedeniyle yanlış cesetler gönderildi.

İngiltere'ye gönderilen cenazeler arasında yapılan kimlik tespiti hataları, bazı ailelerin cenaze törenlerini son anda iptal etmesine yol açtı. Bir aile, Hindistan'dan gelen tabutun içindeki bedenin kendi yakınlarına ait olmadığını fark etti. Kimliği henüz belirlenemeyen bu kişinin kime ait olduğu ise hala bilinmiyor.

AYNI TABUTTA BİRDEN FAZLA KALINTI

Daily Mail'in aktardığına göre; bir diğer skandal ise kazda ölen birden fazla kişinin kalıntılarının aynı tabut içerisinde gönderilmiş olması. DNA örneklerinin karşılaştırılmasıyla ortaya çıkan bu durum, cenazelerin ayrıştırılmasını zorunlu kıldı. Cenaze törenlerinin uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için insan kalıntılarının titizlikle ayrılması gerektiği belirtildi.

SKANDALİ ADLİ TABİP DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKARDI

İngiltere'de görev yapan adli tabip Dr. Fiona Wilcox'un girişimleriyle, kazada hayatını kaybeden kişilere ait DNA örnekleri ile ailelerinden alınan örnekler karşılaştırıldı. Yapılan analizler sonucunda cenazelerin bazı ailelere yanlış teslim edildiği kesinleşti. Bu gelişme üzerine hem Hindistan'da hem de İngiltere'de soruşturmalar başlatıldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, önümüzdeki günlerde Hindistan'a gerçekleştireceği resmi ziyarette konuyu Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile doğrudan gündeme getireceği belirtildi.

Hindistan, Havacılık, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da düşen uçak faciasında ailelere bir acı daha, ölenlerin cenazeleri karıştı - Son Dakika

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