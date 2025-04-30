Hindistan\'da Güvenlik Danışma Kurulu\'nda Değişiklik

HİNDİSTAN'da hükümet, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısının ardından Ulusal Güvenlik Danışma Kurulu'nun başına, istihbarat kurumunun eski başkanını getirdi.

Cammu Keşmir'deki terör saldırısı sonrası Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim sürerken Yeni Delhi hükümeti, Ulusal Güvenlik Danışma Kurulu'nun (NSAB) yönetiminde değişikliğe gitti. Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatı olan Araştırma ve Analiz Kanadının (RAW) eski başkanı Alok Joshi, Ulusal Güvenlik Danışma Kurulu'nun başına atandı. Joshi'nin yanı sıra silahlı kuvvetlere mensup 7 kişi de Kurul'da görevlendirildi.