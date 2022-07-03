Hong Kong'da ikiye bölünen geminin mürettebatına ilişkin açıklama

Hong Kong'da Chaba Fırtınası'na yakalanarak ikiye bölünen geminin mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hong Kong Hükümet Uçuş Servisi yetkilisi West Wu Wai-hung, kayıp olan 27 kişinin bulunma olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Hong Kong'da etkili olan Chaba Fırtınası'na yakalanan gemiden 3 mürettebat kurtarıldı. Kayıp olan 27 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çemberinin 1300 kilometre alana yayıldığı belirtildi. Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinin haberinde, kurtarma çalışmalarında 6 helikopterin ve 36 personelin görev yaptığı aktarıldı.Hong Kong Hükümet Uçuş Servisi yetkilisi West Wu Wai-hung, yaptığı açıklamada, kayıp olan 27 kişinin bulunma olasılığının oldukça düşük olduğunu ifade etti.