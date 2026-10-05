Husiler Taiz yolundaki Turbah'ı ele geçirdi, Yemen hükümeti seferberlik duyurdu - Son Dakika
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Husiler Taiz yolundaki Turbah'ı ele geçirdi, Yemen hükümeti seferberlik duyurdu

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Husiler Taiz yolundaki Turbah\'ı ele geçirdi, Yemen hükümeti seferberlik duyurdu
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Husiler, Yemen hükümetinin geçici merkezi Aden'i Taiz'e bağlayan yol üzerindeki Turbah kasabasını ele geçirdi. Yemen hükümeti kontrolündeki bölgelerde asker seferberliği duyururken BM'ye göre son çatışmalarda 800'den fazla kişi öldü, 3 bin 600'den fazla kişi yaralandı.

(ANKARA) - Yemenli Husiler, Yemen'in güneybatısındaki ilerleyişini sürdürerek stratejik Taiz kentine giden ana güzergah üzerindeki Turbah kasabasını ele geçirdi.

Yemenli Husiler, Taiz vilayetindeki Turbah kasabasının kontrolünü ele geçirdi. Uluslararası tanınırlığı olan Yemen hükümetinin geçici merkezi Aden'i, Taiz ile birbirine bağlayan ana yol üzerinde bulunan Turbah, hükümet güçlerinin Husilere karşı savunmasında önemli bir askeri nokta olarak kullanılıyordu. Husiler daha önce de Yemen'in üçüncü büyük kenti Taiz'in çevresindeki bazı köy ve bölgeleri de ele geçirmişti.

Husiler, geçen ayın başında Kızıldeniz kıyısında başlattıkları ilerleyişte, stratejik Moha liman kentini ve bazı Kızıldeniz adalarını da ele geçirmişti. Bu kazanımlar, Husilere küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin geçtiği Babülmendep Boğazı'nın Yemen tarafında kontrol sağlamasına imkanı verdi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN "TAM OPERASYONEL DESTEK"

Yemen hükümeti ise hafta sonu kontrolündeki bölgelerde askerlerin seferber edildiğini duyurdu. Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetin en üst yürütme organı olan Başkanlık Konseyi'nin Başkanı Reşad el-Alimi, operasyonların Husilerin kontrolündeki "kalan bölgeleri geri almayı" amaçladığını belirterek uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan askeri sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de Yemen hükümet güçlerine Husiler "ortadan kaldırılana" kadar "tam operasyonel destek" sağlanacağını söyledi. Maliki, Husilerin yaklaşık üç aydır Suudi Arabistan'a füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Son şiddet dalgası temmuz ayı ortasında Husilerin Suudi Arabistan'ı, İran eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninden dönen bir İran uçağının inişini engellemek amacıyla Sana Havalimanı'nı bombalamakla suçlamasının ardından başlamıştı. Husiler buna Suudi Arabistan ve Yemen hükümet güçlerine yönelik füze ve İHA saldırılarıyla karşılık vermiş, Suudi gemilerine Kızıldeniz'de abluka ilan ederek Suudi bağlantılı bazı gemileri hedef almıştı.

Husiler ayrıca hafta sonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco tesisini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, son çatışmalarda 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, 3 bin 600'den fazla kişi yaralandı. Çatışmalar nedeniyle Yemen içinde 145 binden fazla kişi yerinden edilirken, 3 binden fazla kişi de çatışmalar nedeniyle deniz yoluyla Cibuti'ye kaçtı.

Kaynak: ANKA
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