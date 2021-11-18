Bakan Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Hırvatistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Hırvatistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya geldi. Bakan Soylu'nun ziyaretine ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni vesilesiyle İtalya'nın başkenti Roma'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Hırvatistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sayın Davor Bozinovic ile bir araya geldi" denildi.



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