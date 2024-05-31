İHH, Suriye\'deki İhtiyaç Sahibi Ailelere 185 Bin Paket Ekmek Dağıttı

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BİNGÖL İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'ye gönderilen 185 bin paket ekmek, çadır kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Bingöl'deki hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen ekmekleri, Suriye'nin İdlib kırsalındaki ailelere ulaştırdıklarını söyledi. Her aileye 5 paket ekmek verildiğini anlatan Tosun, "Bingöl'den Suriye'ye geçtiğimiz hafta 185 bin paket dayanıklı ekmeği taşıyan 5 TIR gönderildi. Bu ekmekleri İHH ekiplerimiz ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Havaların ısınması nedeniyle kamplardaki çadırlarda gıdaların muhafazası zor oluyor. Dağıtmış olduğumuz bu ekmekler, uzun süre bozulmadan saklanabilecek şekilde üretiliyor" dedi.

İHH, İdlib'in çeşitli bölgelerinde kurup işlettiği fırınlarda 85 bin adet ekmek üreterek çadır kamplardaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.