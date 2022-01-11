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Ikea, aşı olmayıp temaslı duruma geçenlerin maaşlarını kesecek! - Son Dakika

Ikea, aşı olmayıp temaslı duruma geçenlerin maaşlarını kesecek!

11.01.2022 10:25
Ikea, aşı olmayıp temaslı duruma geçenlerin maaşlarını kesecek!

İsviçreli mobilya markası Ikea, Covid-19 aşısı olmayıp temaslı duruma düşüp işe gitmeyen çalışanlarının raporlu olmasına bakmadan ücretlerini keseceğini duyurdu.

İsviçre merkezli mobilya markası Ikea, dikkat çekici bir karara imza attı.

MAAŞTA KESİNTİ KARARI

Şirket, corona virüsü aşısı olmayıp temaslı duruma düşerek çalışamayan çalışanlarının maaşlarında kesintiye gidileceğini duyurdu.

İsveç merkezli şirket bu durumun hassas bir konu olduğuna dikkat çekerken şirket politikasının da değişen durumlarla birlikte evrim geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

ÇALIŞAN BAŞI HAFTALIK 96 POUNDLUK KESİNTİ

Şirket, son dönemde hastalanan çok sayıda çalışan olduğunu ve işletmelerin zor durumda olduğuna dikkat çekerken, İngiltere'de aşı olmayıp hastalananların maaşlarında kesintiye gidileceği kaydedildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Ikea'da çalışan aşı olmamış ama temaslı olanların haftada 96 İngiliz poundu alabileceği kaydedildi. Öte yandan aşı olanlara maaşlarının tam yatırılacağı ve 400-450 pound sterlin alabilecekleri kaydedildi.

Ikea'da görevli yetkililer, "Tam aşılı olanlar ya da olmayanlar fakat diğer sağlık sorunları ya da hamilelik nedeniyle rapor alanlar tam maaş alacak. Aşı olmayan ama hastalananlara da tam maaş yatacak. Fakat aşı olmayıp temaslı duruma düşenler Kanuni Raporlu Ücreti'ne tabi olacak" açıklamasını yaptı.

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Covid19 aşısı, İkea, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ikea, aşı olmayıp temaslı duruma geçenlerin maaşlarını kesecek! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ikea, aşı olmayıp temaslı duruma geçenlerin maaşlarını kesecek! - Son Dakika
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