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İngiltere'den dikkat çeken karar! Tüm Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyor - Son Dakika

İngiltere'den dikkat çeken karar! Tüm Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyor

09.02.2022 17:56

2 yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili İngiltere'den dikkat çeken bir karar geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, enfeksiyon durumunda izolasyon dahil kalan tüm yasal Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planladıklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda konuştu.

"1 AY ERKEN SONA ERDİREBİLECEĞİMİZİ UMUYORUM"

Boris Johnson, parlamento tatilinin ardından hükümetin "Kovid-19'la yaşama stratejisini" sunma niyeti olduğunu belirterek "Verilerdeki mevcut cesaret verici eğilimlerin devam etmesi koşuluyla test sonucunun pozitif çıkması durumunda kendini tecrit etme yasal gerekliliği dahil son yerel kısıtlamaları 1 ay erken sona erdirebileceğimizi umuyorum." diye konuştu.

İngiltere'de Kovid-19 vakaları, ocak başında zirveyi görmesinden bu yana düşüşe geçti.

İZOLASYONLARIN 24 MART'TA KALDIRILMASI PLANLANMIŞTI

Ülkede dün 66 bin 183 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, 314 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti. İngiltere'de Kovid-19 enfeksiyonu durumunda izolasyonla ilgili düzenlemelerin 24 Mart'ta kaldırılması planlanmıştı.

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Boris Johnson, Parlamento, England, Mart, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İngiltere'den dikkat çeken karar! Tüm Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İngiltere'den dikkat çeken karar! Tüm Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyor - Son Dakika
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