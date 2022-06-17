İngiltere İçişleri Bakanı Onayladı: Julıan Assange ABD'ye İade Edilecek - Son Dakika
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İngiltere İçişleri Bakanı Onayladı: Julıan Assange ABD'ye İade Edilecek

17.06.2022 17:21
İngiltere İçişleri Bakanı Onayladı: Julıan Assange ABD'ye İade Edilecek

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki savaş suçlarına ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesini onayladı. WikiLeaks, “Bu ülkede ifade özgürlüğünü önemseyen herkes, İçişleri Bakanı'nın Julian Assange'ın, suikastını planlayan ABD'ye iadesini onayladığı için derin bir utanç duymalıdır” açıklamasını yaptı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki savaş suçlarına ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini onayladı. WikiLeaks, "Bu ülkede ifade özgürlüğünü önemseyen herkes, İçişleri Bakanı'nın Julian Assange'ın, suikastını planlayan ABD'ye iadesini onayladığı için derin bir utanç duymalıdır" açıklamasını yaptı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki savaş suçlarına ilişkin belgeleri yayımlayan Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin Yüksek Mahkeme'de kararını bugün onayladı. WikiLeaks'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, basın özgürlüğü ve İngiliz demokrasisi için kara bir gün. Bu ülkede ifade özgürlüğünü önemseyen herkes, İçişleri Bakanı'nın Julian Assange'ın, suikastını planlayan ABD'ye iadesini onayladığı için derin bir utanç duymalıdır" denildi.

Julian Assange'ın gazeteci ve yayıncı olduğu, yanlış bir şey yapmadığı vurgulanan açıklamada, "Bu ülkede basın özgürlüğünün sınırlarını artık yabancı yasalar belirliyor ve sektörün en prestijli ödüllerini kazanan gazetecilik, iade edilebilir bir suç olarak kabul edildi ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı" ifadelerine yer verildi. Yeni bir hukuk mücadelesinin başladığını açıklayan WikiLeaks, temyiz için Yüksek Mahkeme'ye gideceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU

ABD'nin Irak ve Afganistan'daki savaş suçlarına dair gizli belgeleri 2010 yılında WikiLeaks sitesinde yayımlayan Julian Assange, 2012 yılında sığındığı Ekvador'daki Londra Büyükelçiliği'nden 2019 yılında çıkarılarak gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak Londra Belmarsh Hapishanesi'ne konulan Assange, ABD'de casuslukla suçlanıyor.

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Kaynak: ANKA

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