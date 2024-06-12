İngiltere Kralı Charles'ın Portresine Hayvan Hakları Aktivistleri Saldırdı - Son Dakika
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İngiltere Kralı Charles'ın Portresine Hayvan Hakları Aktivistleri Saldırdı

İngiltere Kralı Charles'ın ilk resmi portresine Londra'daki bir sanat galerisinde hayvan hakları aktivistleri tarafından saldırı düzenlendi. Aktivistler, portreye Wallace karakterinin yapıştırarak hayvan çiftliklerinde gerçekleştiği iddia edilen zulmü dile getirdi. RSPCA ise eylemden dehşete düştüklerini açıkladı.

12.06.2024 03:56
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İngiltere Kralı Charles’ın ilk resmi portresine Londra’daki bir sanat galerisinde hayvan hakları aktivistleri tarafından saldırı düzenlendi.

Philip Mould Galerisi’nde bulunan ve bir cam tarafından korunan portreye hayvan hakları aktivistleri Wallace ve Gromit adlı çizgi filmden Wallace karakterinin portresini yapıştırdı.

Kral’ın Wallace karakterini sevdiği için dikkatini çekmek istediklerini belirten Animal Rising adlı gruptan aktivistler, hayvan çiftliklerinde gerçekleştiği iddia edilen zulmü dile getirdi.

Animal Rising, gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını hafta sonu açıklamış, buna göre Hayvanlara Yönelik Zulmü Önleme Kraliyet Derneği (RSPCA) gözetimindeki 45 çiftlikte hayvanlara karşı zulüm gerçekleştiğini öne sürerek bunun için yasal başvurularda bulunduklarını belirtmişti.

Kral Charles da RSPCA’nın üst düzey yöneticilerinden.

İngiliz sanatçı Jonathan Yeo’nun Kral Charles’ı kırmızılar içinde çizdiği resmi, Kral’ın ilk resmi portresi olarak geçen ay Buckingham Sarayı’nda tanıtılmıştı.

Resim zarar görmediği için iki aktiviste karşı herhangi bir işlem gerçekleştirilmedi.

RSPCA ise gerçekleşen bu eylemden ötürü dehşete düştüklerini açıkladı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İngiltere Kralı Charles'ın Portresine Hayvan Hakları Aktivistleri Saldırdı - Son Dakika

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