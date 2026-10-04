İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ekonomik baskı artarken yeni düzenlemeyi açıkladı

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine yönelik ekonomik baskının arttığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından, ülkesinin ekonomik durumuna ilişkin paylaşımda bulundu. Hükümet olarak özel koşulları yönetmek için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Pezeşkiyan, "Düşmanın son aylardaki planı, İran'ın asil halkına baskı yapmak amacıyla ülkenin hayati damarlarını kesmek yönündeydi. Ekonomik baskı arttı. Ancak Allah'ın yardımı, halkın desteği ve hükümetin çabalarıyla düşmanın ekonomik savaşla belirlediği hedeflerine ulaşmasına izin vermedik" ifadelerini kullandı.