İran'dan Çarpıcı Savaş Uyarısı
İran'dan Çarpıcı Savaş Uyarısı

20.05.2026 12:45
İran Devrim Muhafızları, yeni bir saldırıda savaşın bölge ötesine taşınacağı uyarısını yaptı.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'e yönelik yayımladığı bildiride, olası bir yeni müdahale durumunda çatışmaların genişleyeceğini belirterek, "İran'a yönelik saldırı tekrarlanırsa savaş bu kez bölgenin ötesine taşınacak" uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in tutumu eleştirilerek, "İslam Devrimi'nden art arda aldığı büyük ve stratejik yenilgilerden ders almayan ve bir kez daha tehdit diline başvuran Amerikan-Siyonist düşman şunu bilmelidir ki, dünyanın en masraflı iki ordusunun tüm imkanlarıyla bize saldırmış olmalarına rağmen, biz henüz İslam Devrimi'nin tüm kapasitesini onlara karşı devreye sokmadık" denildi.

Olası bir yeni saldırı durumunda verilecek karşılığın sınırlarının genişletileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Ancak şimdi İran'a yönelik saldırı tekrarlanırsa, vadedilen bölgesel savaş bu kez bölgenin ötesine taşınacak ve hiç beklemediğiniz yerlerde indireceğimiz ezici darbeler sizi yerle bir edecektir. Biz savaş adamlarıyız ve gücümüzü boş bildirilerde veya sanal mecralarda değil, savaş meydanında göreceksiniz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

