İran\'dan Ukrayna\'ya Sert Cevap

İRAN Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırının cevapsız kalmayacağını bildirdi.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, çevrim içi düzenlenen Meclis oturumunda, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenlediği saldırıyla ilgili konuştu. Nikzad, saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "İran meşru müdafaa hakkını her zaman kullanacaktır. Ülkemize yönelik saldırıların kaynağı, silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacaktır. Ukrayna'nın düşüncesizce eylemi cevapsız kalmayacak" ifadelerini kullandı.