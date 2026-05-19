İran\'dan Uzun Vadeli Ekonomik Politikalar Vurgusu

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Geçici ekonomik önlemlerin tek başına yeterli olmayacak. Savaşın yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunlar uzun vadeli politikalarla çözülmeli" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı düzenlediğini duyurdu. Pezeşkiyan toplantıda, savaşın ekonomik ve sosyal etkilerinin hedef odaklı politikalarla yönetilmesi, sürdürülebilir istihdamın artırılması ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda çalışanların maaş ve gelir durumu, emeklilerin yaşam koşulları, iş piyasası göstergeleri ve işsizlik sigortası ödemelerine ilişkin raporlar sunulduğu bildirildi.

Geçici ekonomik önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını belirten Pezeşkiyan, "Savaşın etkilerini ve sonuçlarını aşmak için ihtiyatlı, planlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz. Mevcut bazı önlemler gerekli olsa da bunlar geçici rahatlama niteliğindedir. Ekonomik ve sosyal sorunların temel nedenlerini çözmek için yapısal ve sürdürülebilir planlamaya ihtiyaç var. Savaş nedeniyle işini kaybedenler için kalıcı istihdam oluşturulmalı. Planlama yalnızca işsizlik sigortası ödemelerine dayanmak yerine, sürdürülebilir iş fırsatları oluşturacak şekilde yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, kamu kurumlarında tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydederek, su, elektrik, doğal gaz ile yakıt tüketiminde tasarruf sağlanması, toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması ve gereksiz idari maliyetlerin azaltılması çağrısında bulundu. Pezeşkiyan, "Mevcut durumda tüketimi yönetmek ve israfı önlemek ulusal bir zorunluluktur. Düşük gelirli kesimlere yönelik elektronik market alışveriş sistemi uygulaması devam etmeli. Destekler öncelikli olarak düşük gelir grubuna sahip hanelere yönlendirilmeli" diye konuştu.