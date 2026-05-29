İran, ABD ile mutabakat haberlerini yalanladı
İran, ABD ile mutabakat haberlerini yalanladı

29.05.2026 10:26  Güncelleme: 10:28
İran müzakere heyeti kaynağı, ABD medyasında yer alan ateşkesin uzatılması ve nükleer görüşmelere başlanmasına dair mutabakat iddialarını reddetti. Henüz nihai bir anlaşma metni bulunmadığını belirtti.

İRAN müzakere heyetinden bir kaynak, İran ile ABD arasında ateşkesin uzatılması ve nükleer program görüşmelerine başlanmasını öngören mutabakat zaptı metninin nihayete erdiği yönünde ABD medyasında yer alan iddiaları yalanladı.

İran basınına konuşan kaynak, ABD medyasında yer alan mutabakat haberlerini reddetti. Kaynak, metnin yalnızca iki tarafın resmi duyurusunu beklediği yönündeki haberlerin gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek, belgenin henüz nihayete ermediğini ifade etti. ABD merkezli bir haber sitesi, ABD'li yetkililere ve bölgesel bir kaynağa dayandırdığı haberinde, iki ülke müzakerecilerinin ateşkesi 60 gün uzatmak ve İran'ın nükleer programı üzerine görüşmeler başlatmak için bir mutabakata vardığını öne sürmüştü. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın mutabakata henüz son onayını vermediği iddia edilmişti.

Söz konusu habere göre, 60 günlük taslak mutabakat; Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının kısıtlamasız olmasını, geçiş ücreti alınmamasını ve İran'ın 30 gün içinde boğazdaki tüm mayınları temizlemesini öngörüyor. Metnin, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü içereceği; yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun tasfiyesi, Beyaz Saray'ın yaptırımları hafifletmesi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve insani yardımlara erişimi kolaylaştıracak bir mekanizmanın kurulması gibi konuların 60 günlük süreçte müzakere edileceği ileri sürülmüştü.

ABD medyasında yer alan bu haberdeki iddiaları reddeden İranlı kaynak, nihai bir anlaşma metni üzerinde mutabakata varılması halinde İran'ın Pakistanlı ara bulucuları resmen bilgilendireceğini ve konuyu kamuoyuna duyuracağını vurguladı. Kaynak, resmi bir açıklama yapılana kadar anlaşmanın tamamlandığını öne süren Batı merkezli haberlerin inandırıcılıktan uzak olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, ABD ile mutabakat haberlerini yalanladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
