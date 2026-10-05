İspanya Başbakanı Sanchez, 29 Kasım\'daki erken seçim için parlamentoyu feshetti

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, konut yasasının reddedilmesinin ardından parlamentoyu feshederek erken seçim çağrısında bulundu.

İspanyol basını, 2 Ekim Cuma günü Temsilciler Kongresi'nin iki konut kararnamesinin onaylanmasını reddetmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez'in hafta sonu yaptığı değerlendirmelerin ardından bugün parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararını aldığını duyurdu. Bu sabah televizyondan halka seslenen Sanchez, 29 Kasım Pazar günü erken seçime gidileceğini açıkladı.