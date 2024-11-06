İspanya\'da Sel Felaketi: 89 Kayıp

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İSPANYA'da ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkileyen selde 89 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Veri Entegrasyon Merkezi (CID), ilk defa resmi kayıp sayısını açıkladı. CID'e göre, resmi kayıtlarda 89 kişi kayıp olarak gözükürken, kayıtlardan düşmeyen ya da hiç kayıtlara girmeyen kayıpların da olabileceği bildirildi.