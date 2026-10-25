Togg\'dan yeni tasarım sürprizi! 7 farklı renk seçeneği

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, doğadan ilham alan özel tasarım serilerine bir yenisini daha ekledi. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More modeli için geliştirilen Kehribar Serisi, kendine özgü renk tonları ve tasarım ayrıntılarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Yeni seri, yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle T10F'in sportif görünümüne farklı bir karakter kazandırıyor.

DOĞADAN İLHAM ALAN YENİ SERİ: KEHRİBAR

Mobilite alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Togg, T10F 4More modelini Kehribar Serisi ile buluşturuyor. NTV'nin haberine göre doğada milyonlarca yılda oluşan kehribarın kendine özgü renklerinden esinlenilerek hazırlanan seri, otomobilin dinamik çizgilerini özel tasarım detaylarıyla tamamlıyor.

Daha önce volkanik kökenli obsidiyenin koyu siyah tonlarından ilham alan Obsidiyen Serisi'ni tanıtan Togg, bu kez kehribarın sıcak renklerini tasarımına taşıyor. Anadolu'nun doğal zenginliklerinden esinlenen yeni seri, modern teknolojiyle geleneksel renk tonlarını bir araya getiriyor.

YEDİ FARKLI RENK SEÇENEĞİ SUNULUYOR

T10F 4More Kehribar Serisi, Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor.

Işığın geliş açısına göre farklı yansımalar oluşturan Kehribar detayları, otomobilin dış görünümünde dikkat çekiyor. Yeni tasarım, T10F 4More'un sportif ve dinamik yapısını daha belirgin hale getirmeyi amaçlıyor.

DIŞ VE İÇ TASARIMDA ÖZEL DOKUNUŞLAR

Kehribar Serisi'nde yalnızca gövde renkleri değil, otomobilin farklı bölümlerinde kullanılan tasarım unsurları da öne çıkıyor.

Jantlar, ön panjur, logo, yan aynalar ve cam çerçevelerinde kullanılan Kehribar detayları, aracın dış tasarımına bütünlük kazandırıyor. Bu ayrıntılar, değişen ışık koşullarında farklı tonlarla kendini gösteriyor.

İç mekânda ise Artisyn kumaşla kaplanan, kabartma desenli detaylara sahip koltuklar dikkat çekiyor. Özel dekoratif yüzeyler ve renk uyumu, dış tasarımdaki Kehribar dokunuşlarını otomobilin kabinine de taşıyor.

435 BEYGİR GÜÇ, 4,3 SANİYEDE 100 KM HIZ

Togg T10F 4More Kehribar Serisi, tasarımındaki yeniliklerin yanı sıra güçlü motor özellikleriyle de öne çıkıyor.

Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli model, 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm maksimum tork üretiyor. Bu performans sayesinde otomobil, 0'dan 100 kilometre hıza yalnızca 4,3 saniyede ulaşabiliyor.

500 KİLOMETRE MENZİL SUNUYOR

T10F 4More Kehribar Serisi, 89,6 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP standartlarına göre 500 kilometre menzil sunuyor.

Modelin hızlı şarj süresi ise 26,5 dakika olarak belirtiliyor. Böylece Kehribar Serisi, yüksek performansını uzun menzil ve hızlı şarj özellikleriyle bir araya getiriyor.