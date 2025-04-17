İsrail Askerleri Süresiz Kalacak - Son Dakika
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Dünya

İsrail Askerleri Süresiz Kalacak

İsrail Askerleri Süresiz Kalacak

İsrail Savunma Bakanı, Gazze, Lübnan ve Suriye'deki askerlerin süresiz kalacağını açıkladı.

17.04.2025 14:17
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'deki sözde güvenlik bölgelerinde süresiz kalacağını" bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, dün yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'deki sözde güvenlik bölgelerinde süresiz olarak kalacağını" açıkladı. ABD medyası, bu açıklamanın, Hamas ile ateşkes ve rehine takası görüşmelerini daha da zorlaştırabileceğini belirtti. Katz, "Geçmiştekinden farklı olarak, (İsrail ordusu) temizlenip ele geçirilen bölgeleri boşaltmıyor. Ordu, Gazze'de, tıpkı Lübnan ve Suriye'de olduğu gibi geçici ya da kalıcı her durumda düşman ile İsrail yerleşimleri arasında bir tampon bölge olarak güvenlik bölgelerinde kalmaya devam edecektir" dedi.

İsrail ordusu, geçen ay ateşkesi sona erdirmesinin ardından Hamas üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Gazze'nin yarısından fazlasında kontrolü yeniden ele geçirdi. İsrail, geçen yıl Hizbullah ile yapılan ateşkese rağmen Lübnan'daki bazı bölgelerden çekilmeyi de reddetti. Ayrıca aralık ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra güney Suriye'de bir tampon bölge ele geçirdi.

51 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Gazze genelinde düzenlenen İsrail hava saldırılarında yerel sağlık yetkililerine göre 22 kişi daha hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırıları sonucunda bugüne dek 51 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında henüz bir yaşını doldurmamış bir kız çocuğu da vardı. Hamas ise Gazze'den tam bir İsrail çekilmesi ve kalıcı bir ateşkes sağlanmadan elinde kalan rehineleri serbest bırakmayacağını açıkladı.

Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin ailelerini temsil eden başlıca kuruluş ise açıklamasında, "Rehinelerin önce geleceğine söz verdiler. Ancak pratikte, İsrail rehinelerden önce toprak ele geçirmeyi tercih ediyor. Arzu edilen ve mümkün olan tek çözüm, tüm rehinelerin bir anlaşma kapsamında aynı anda serbest bırakılmasıdır, bu, savaşın sona ermesi pahasına olsa bile" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİLER YERLERİNDEN SÜRÜLDÜ

İsrail'in bombardımanı ve kara operasyonları, bölgenin geniş kesimlerini yaşanamaz hale getirdi, yaklaşık 2 milyonluk Filistin nüfusunun yüzde 90'ını yerinden etti, çok sayıda kişi defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı.

Yüz binlerce insan, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yardım ablukasının yedinci haftasına girmesiyle birlikte, sağlıksız ve kalabalık çadır kamplarında giderek azalan gıda kaynaklarıyla yaşam mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi (OCHA), dün yaptığı açıklamada, sahadaki yardım çalışanlarının Gazze Şeridi genelinde akut yetersiz beslenmede artış olduğunu bildirdiğini söyledi. Su ise giderek daha kıt hale geldi. Filistinliler, bidonlar ve su kaplarıyla su tankerlerinin önünde çaresizce uzun kuyruklara giriyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'daki bazı bölgelerdeki varlığının, İsrail ile müzakere edilen ateşkes gereği Lübnan ordusunun tam olarak konuşlanmasını "engellediğini" söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, dün güney Lübnan'da düzenlenen iki İsrail insansız hava aracı saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) ise kasım ayında yürürlüğe giren ateşkesten bu yana, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında 70'ten fazla sivilin öldüğünü bildirdi.

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Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, Suriye, Lübnan, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Askerleri Süresiz Kalacak - Son Dakika

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