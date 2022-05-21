İsrail'de ilk maymun çiçeği vakası - Son Dakika
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İsrail'de ilk maymun çiçeği vakası

21.05.2022 11:35

Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya ve Avustralya'da görülen maymun çiçeği virüsü, İsrail'de 1 kişide tespit edildi.

Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya ve Avustralya'da görülen maymun çiçeği virüsü, son olarak İsrail'de 1 kişide tespit edildi.

KARANTİNAYA ALINDI

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki bir hastane tarafından yapılan açıklamada, yakın zamanda Avrupa'ya seyahat eden 30 yaşlarında bir adamın maymun çiçeği virüsü belirtileri göstererek acil servise geldiği belirtildi. Hastanın karantinaya alındığı açıklanırken, durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada, hastalığın semptomlarının "klinik olarak daha az şiddetli olmasına rağmen, geçmişte çiçek hastalarında görülenlere çok benzer olduğunu" ifade etmişti.

DÜNYADA HIZLA YAYILIYOR

Maymun çiçeği virüsü vakaları daha önce İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Belçika, Avusturalya ve Kanada'da tespit edilmişti. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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İsrail'de ilk maymun çiçeği vakası İsrail'de ilk maymun çiçeği vakası
Kaynak: AA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de ilk maymun çiçeği vakası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de ilk maymun çiçeği vakası - Son Dakika
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