İsrail'de Suikast Girişimi Soruşturması - Son Dakika
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İsrail'de Suikast Girişimi Soruşturması

İsrail\'de Suikast Girişimi Soruşturması

İsrail'de bir vatandaş, Netanyahu'ya yönelik suikast girişimi nedeniyle tutuklandı.

19.09.2024 13:55
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İsrail güvenlik güçleri, bir İsrail vatandaşının Başbakan Benyamin Netanyahu ve bazı diğer üst düzey yetkililere yönelik, 'İran'ın arkasında bulunduğu' suikast girişimi soruşturmasında tutuklandığını duyurdu.

İsrail polisi ve iç istihbarat servisi Şin Bet'in ortak açıklamasında, zanlının iki kez kaçak yollardan İran'a gittiği ve suikast düzenlemek için para aldığı belirtiliyor.

Zanlının, Türkiye'de de bağlantıları olduğu, bu bağlantılarının İran'a kaçak yollardan girmesine yardım ettiği ettiği de kaydedildi.

Geçen ay tutuklanan zanlının kimliği açıklanmazken, hedefleri arasında İsrail Başbakanı, Savunma Bakanı ve iç güvenlik servisi Şin Bet'in direktörünün bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, zanlının Nisan ve Mayıs aylarında, iki kez Hatay'ın Samandağ ilçesine gittiği ve burada "Eddie" adlı zengin bir İranlı iş insanıyla buluştuğu, iki Türk vatandaşının da kendisine yardım ettiği belirtildi.

Soruşturma raporuna göre Eddie isimli kişi İran’dan ayrılmakta zorlanıyordu. Bu nedenle zanlı görüşmenin yapılabilmesi için Türkiye üzerinden İran’a kaçak yollardan sokuldu. Burada Eddie ile bu İsrail vatandaşı bir araya geldi ve bu görüşmeye bir “İran güvenlik yetkilisi” de katıldı.

Eddie'in İsrail vatandaşı zanlıya "İran rejimi için İsrail içinde çeşitli güvenlik görevleri gerçekleştirmesini istediği" iddia edildi.

Rapora göre bu görevler arasında "silah ve para transferi, İsrail'deki kalabalık yerlerin fotoğraflanması ve bunların 'İran unsurlarına' gönderilmesi ve İran tarafından görevlendirildiği halde, verilen görevleri yerine getirmeyen diğer İsrail vatandaşlarının tehdit edilmesi" de bulunuyor.

İkinci buluşmada, İranlı ajanların zanlıdan İsrail'de "terör eylemleri" düzenlemesini istediği ve olası hedefler arasında Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ya da Şin Bet'in başkanı Ronen Bar'ın da bulunduğu ifade edildi.

Soruşturmaya göre ayrıca, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Temmuz 2024'te İran'da öldürülmesine misilleme olarak eski Başbakan Naftali Bennet ve bazı diğer isimlerin öldürülmesi de konuşuldu.

İran Haniye suikastinden İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail şu ana kadar bu konuda bir açıklama yapmadı.

İsrail vatandaşı zanlının, 1 milyon dolarlık avans ödemesi yapılmasını istediği kaydedildi.

Grubun ayrıca, Avrupa ve ABD'deki İran rejimi karşıtlarının öldürülmesini ve bir Mossad ajanının "çifte ajan" haline getirilmesini görüştüğü iddia edildi.

İsrail vatandaşı zanlıya toplantılar için 5 bin euro ödeme yapıldığı da savunuldu.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, İsrail, Terör, Dünya, İran, Son Dakika

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