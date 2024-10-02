İsrail'den İran'a Misilleme Süreci Başladı - Son Dakika
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İsrail'den İran'a Misilleme Süreci Başladı

İsrail\'den İran\'a Misilleme Süreci Başladı

İsrail, İran'ın saldırısına karşı Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor. Raporlar, nükleer hedefleri işaret ediyor.

02.10.2024 12:06
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İsrail, İran'ın füze saldırısının ardından Lübnan'ı bombalamayı sürdürdü. Başbakan Binyamin Netanyahu, "İran çok büyük bir hata yaptı ve bedelini ödeyecek" dedi.

İsrail aynı zamanda Lübnan'a kara saldırısı için daha fazla asker gönderdiğini açıkladı.

Peki İsrail'in İran'a karşı hamlesi ne olabilir?

İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Tzipi Hotovely, BBC'ye verdiği demeçte, "İranlılar dün yaptıkları için büyük bedel ödeyecek. Bu, bir daha İsrail'e saldırmayacak hale gelecekler demek" şeklinde konuştu.

BBC'nin Uluslararası Editörü Jeremy Bowen, İsrail'in olası misillemesiyle ilgili şunları söyledi:

"İsrail şu an nükleer tesisler, petrokimya tesisleri vs. gibi İran'ın ekonomisine zarar verecek her şeyi hedef alabilir.

"Senaryo hep İran'ın Lübnan'da Hizbullah'ı bir ön savunma olarak kullanabileceğiydi. Hizbullah ve gelişmiş silahlardan oluşan geniş cephaneliği teoride İran ve nükleer tesislerinin saldırıya uğraması durumunda kullanılabilecekti."

Ancak Bowen, İsrail'in Hizbullah örgütünü lidersiz bırakması, silahlarının çok büyük bir oranını yok etmesi ve Lübnan'ın işgal edilmesiyle, İran'ın caydırıcılığının büyük zarar gördüğünü vurguluyor.

"Bence İsrailliler daha rahat hareket edebileceklerini düşünüyor. Joe Biden'ın Akdeniz'e bir uçak gemisi savaş grubu daha göndermesi de İran'a 'İsrail'i vurursanız ABD'yi de vurursunuz' sinyali veriyor" diye de ekliyor.

'Büyük çaplı bölgesel savaş çıkma ihtimali şimdi daha yüksek'

Kudüs'te bulunan BBC Orta Doğu muhabiri Yolande Knell, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alabileceğini söyledi.

Knell, "Bu İsrail ordusunun uzun süredir hazırlandığı tehlikeli bir görev" dedi ve ekledi:

"Birçok kişinin Hamas öncülüğünde neredeyse bir yıl önce İsrail'e düzenlenen saldırılar sonrası çıkmasından korktuğu büyük çaplı bir bölgesel savaş ihtimali şimdi daha yüksek."

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner ise İsrail'in "güçlü bir karşılık vereceğini söylediğini" hatırlattı.

Gardner, "Uluslararası müttefiklerinin Nisan'daki İran füze saldırısı sonrası İsrail'e yaptığı itidal çağrılarının bu sefer ortaya çıkma ihtimali düşük" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail şu an iki aşamalı bir strateji izliyor gibi görünüyor: Bir yandan düşmanlarını suikast ve hava saldırılarıyla ortadan kaldırıyor, sonrasında da caydırılık politikası izliyor. İran'a ve vekil gruplarına İsrail'e yönelik her saldırıya daha da büyük kuvvetle karşılık vereceğini gösteriyor.

"Eski İsrail istihbarat subayı Avi Melamed, İran'ın saldırısı için 'Güçlü bir İsrail misillemesine yol açacak... İsrail'den İran hedeflerine karşı büyük ve hızlı karşılık görme ihtimalimiz var' diyor."

Gardner'e göre İsrail uzun süredir İran'a saldırmak için plan yapıyor; komutanlar ne zaman ve ne kadar sert vuracaklarını hesaplıyor.

Buna göre balistik füze salvosunu ateşleyen kara üsleri, komuta kontrol merkezleri ve yakıt ikmal tesisleri hedef olabilir.

"İsrail, İran içindeki ajan ağını devreye sokarak füze saldırısı emrini veren ve saldırıyı gerçekleştirenlerin peşine düşmeyi de deneyebilir. Ayrıca, İran'ın nükleer tesislerini de hedef alabilir" diyen Gardner, iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmasının kaçınılmaz olduğu görüşünde:

"İki durumda da İran'ın karşı saldırıya geçmesi neredeyse kaçınılmaz olacak, böylece iki ülke de içinde oldukları saldırı ve intikam sarmalını sürdürecek."

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Kaynak: BBC

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den İran'a Misilleme Süreci Başladı - Son Dakika

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