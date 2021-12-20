Üye Girişi
İsrail'den Omicron yasağı: Türkiye dahil 10 ülkeyi seyahat yasağı listesinde - Son Dakika

İsrail'den Omicron yasağı: Türkiye dahil 10 ülkeyi seyahat yasağı listesinde

20.12.2021 12:46
İsrail'den Omicron yasağı: Türkiye dahil 10 ülkeyi seyahat yasağı listesinde

Omicron varyantı nedeniyle sınırlarındaki tedbirleri genişleten İsrail, aralarında ABD, Almanya ve Türkiye'nin de olduğu 10 ülkeye seyahat yasağı getirdi. Kararın çarşamba günü yürürlüğe girmesi bekleniyor

Hükümet, aralarında Türkiye ile birlikte ABD ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkeyi Omicron varyantı yayılımı sebebiyle seyahat yasağı listesine ekledi.

Listede İtalya, Belçika, Kanada, Macaristan, Fas, Portekiz ve İsviçre de yer alıyor.

Kararın çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, haftalık kabine toplantısının açılışında, İsrail'in sınırları kapatarak yeni varyant karşısında erken önlem aldığını söyledi.

Herkese hatırlatma dozu dahil tüm aşılarını yaptırmaları ve özellikle çocukların aşılanmasına hız verilmesi çağrısı yapan Bennett, halkın salgının getirdiği kısıtlamalardan yorulduğunu, bunu anladıklarını ancak İsrail ekonomisi ve eğitim sistemini sürdürmek için önlemlerin gerekli olduğunu vurguladı.

Bennett, "salgında beşinci dalganın İsrail'e geldiğini ve her ailenin hazırlıklı olmasını" istedi.

İsrail Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, 40 kişide daha Omicron varyantı tespit edildiği, ülkedeki Omicron varyantı toplam vaka sayısının 175'e yükseldiği paylaşıldı.

İsrail'den Omicron yasağı: Türkiye dahil 10 ülkeyi seyahat yasağı listesinde

Covid-19, Omicron, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den Omicron yasağı: Türkiye dahil 10 ülkeyi seyahat yasağı listesinde - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:26 Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı
12:25 Elektrik direğinin altında cesedi bulunmuştu! Şerifa intihar mı etti?
12:23 İSKİ Genel Müdürü: İstanbullular musluk suyu içebilir
12:05 NASA'lı bilim insanları duydukları karşısında dondu kaldı! İşte gündem olan ses kaydı
12:03 Genç kadının yeni hedefi Amerika pazarı! Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye ihraç ediyor
12:02 Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap
11:48 Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış
11:45 2 bin kadını ağına düşürdü, görüntülerini kaydetti ve şantaj yaptı! En sonunda yakalandı
11:22 Türkiye ekonomisi hakkında "Gerekirse simit yenecek" yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
11:19 Fenerbahçeli Alişan'dan daha önce görülmemiş sitem dolu sözler: Sayenizde bu da oldu
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian'dan Türkiye yorumu: Acilen faiz artışına gitmeliler ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian'dan Türkiye yorumu: Acilen faiz artışına gitmeliler         
12:43
Teşkilat'ta nefes kesen sahne! Serdar, kusursuz bir planla Zehra'yı kurtardı Teşkilat'ta nefes kesen sahne! Serdar, kusursuz bir planla Zehra'yı kurtardı         
12:32
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim         
10:53
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:21
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti         
07:25
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 12:51:36. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Omicron yasağı: Türkiye dahil 10 ülkeyi seyahat yasağı listesinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement