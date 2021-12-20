İsrail'den Omicron yasağı: Türkiye dahil 10 ülkeyi seyahat yasağı listesinde

Hükümet, aralarında Türkiye ile birlikte ABD ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkeyi Omicron varyantı yayılımı sebebiyle seyahat yasağı listesine ekledi.

Listede İtalya, Belçika, Kanada, Macaristan, Fas, Portekiz ve İsviçre de yer alıyor.

Kararın çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, haftalık kabine toplantısının açılışında, İsrail'in sınırları kapatarak yeni varyant karşısında erken önlem aldığını söyledi.

Herkese hatırlatma dozu dahil tüm aşılarını yaptırmaları ve özellikle çocukların aşılanmasına hız verilmesi çağrısı yapan Bennett, halkın salgının getirdiği kısıtlamalardan yorulduğunu, bunu anladıklarını ancak İsrail ekonomisi ve eğitim sistemini sürdürmek için önlemlerin gerekli olduğunu vurguladı.

Bennett, "salgında beşinci dalganın İsrail'e geldiğini ve her ailenin hazırlıklı olmasını" istedi.

İsrail Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, 40 kişide daha Omicron varyantı tespit edildiği, ülkedeki Omicron varyantı toplam vaka sayısının 175'e yükseldiği paylaşıldı.