İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze\'de Ateşkes Anlaşması İçin Toplanıyor

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İSRAİL'de güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin ihtilafların giderilmesinin ardından anlaşmayı onaylamak için bugün toplanacağı bildirildi.

İsrail güvenlik kabinesinin Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile israil arasındaki ihtilafların çözülmesi üzerine bugün toplanacağı ifade edildi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada,"Başbakan Netanyahu, Güvenlik Kabinesinin bugün ilerleyen saatlerde toplanması talimatını verdi. Hükümet daha sonra anlaşmayı onaylamak üzere toplanacaktır. Başbakan Netanyahu müzakere ekibine ve yardımcı olan herkese takdirlerini ifade etti" denildi.