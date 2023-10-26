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İsrail, Hamas'ın 7 Ekim operasyonunun planlayıcısı Shadi Barud'u hava saldırısıyla öldürdü - Son Dakika

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim operasyonunun planlayıcısı Shadi Barud'u hava saldırısıyla öldürdü

Son Güncelleme: 26.10.2023 20:34

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun da planlayıcısı olan İstihbarat Başkan Yardımcısı Shadi Barud'un öldürüldüğü açıklandı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın İstihbarat Başkan Yardımcısı Shadi Barud'un öldürüldüğünü açıkladı.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ HAGARİ DUYURDU

İsrail, Gazze Şeridi'ni 20 gündür vurmaya devam ediyor. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 7 Ekim sabahı gerçekleştirilen Aksa Tufanı operasyonunun planlayıcısı da olan Hamas'ın İstihbarat Başkan Yardımcısı Shadi Barud'un öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail, Hamas'ın İstihbarat Başkan Yardımcısı Shadi Barud'u öldürdü
Hamas'ın İstihbarat Başkan Yardımcısı Shadi Barud.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk, 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail- Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Hamas'ın 7 Ekim operasyonunun planlayıcısı Shadi Barud'u hava saldırısıyla öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Hamas'ın 7 Ekim operasyonunun planlayıcısı Shadi Barud'u hava saldırısıyla öldürdü - Son Dakika
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